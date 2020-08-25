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Внесены изменения в постановления главного санврача

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Внесены изменения в постановления главного санврача
Фото : МЗ РК
Исключен пункт о приостановлении оказания плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок.

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова внесла изменения в два постановления: от 15 августа 2020 года № 48 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" и от 26 июня 2020 года № 43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", передает zakon.kz.

В пункт 4 постановления №48 добавлен подпункт 2 и теперь он выглядит так:

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкента обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях";

2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 2 и 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48, руководствуясь пунктом 2.6 Протокола заседания Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 6.";

3) дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

Также внесено изменение в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Исключен подпункт 26 пункта 24 исключить, а именно "Приостановить оказание плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок".


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 17:28
Хватит прятатся в норках, давайте начинайте работать.
 
 

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