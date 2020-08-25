Авиарейсы в Египет планируют возобновить с 12 сентября

Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности.
О возобновлении международных полетов сообщили в КГА, передает zakon.kz.
Во исполнение решения Межведомственной комиссии от 11 августа 2020 года начиная с 17 августа в Казахстане поэтапно возобновлены международные полеты в 4 страны по 6 маршрутам с частотой 23 рейса в неделю:
- ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа т.г. по маршрутам Алматы – Дубаи (6 рейсов) и Нур-Султан – Дубаи (5 рейсов); - Германия (5 рейсов) с 18 августа т.г. Нур-Султан – Франкфурт (5 рейсов); - Беларусь (4 рейса) с 19 августа т.г. по маршрутам Алматы – Минск (2 рейса) и Нур-Султан – Минск (2 рейса); - Украина (3 рейса) с 19 августа т.г. Алматы – Киев (3 рейса).
Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября т.г. по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх.
С 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией.
Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением Главного санитарного врача на транспорте.
Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта.
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