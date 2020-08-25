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Президент Бразилии захотел «дать по морде» журналисту после вопроса о коррупции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Президент Бразилии захотел «дать по морде» журналисту после вопроса о коррупции
Фото: Adriano Machado / Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил ударить репортера по лицу после вопроса о коррупционном деле вокруг его семьи. Об этом сообщает Fox News.

Бразильский журналист решил задать вопрос президенту о средствах в размере 72 тысячи реалов (почти 13 тысяч долларов), которые бывший помощник сына-сенатора Болсонару Фабрисио Кейрос перевел с 2011 по 2017 годы на счета его жены, Мишель Болсонару. «Мне хочется дать тебе по морде, окей?» — отреагировал на вопрос репортера бразильский лидер.

Известно, что в данный момент ведется разбирательство в отношении экономических преступлений Кейроса, который находится под домашним арестом.

В мае Федеральный верховный суд Бразилии заподозрил президента в превышении полномочий и вмешательстве в деятельность органов следствия. 24 апреля в отставку подал министр юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору. Он был назначен Болсонару на этот пост для борьбы с коррупцией, а ушел после увольнения президентом главы федеральной полиции. Мору считает, что президент Бразилии таким образом хотел помешать расследованию уголовных дел с участием его сыновей. После этого судья Федерального суда Селсу ди Мелу одобрил расследование в отношении Болсонару из-за публичных обвинений в использовании служебного положения в личных целях.


Источник: lenta.ru
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