Минздрав назвал условия закрытия школ осенью для младших классов

В случае роста количества больных COVID-19 среди школьников, учебные заведения будут закрывать на карантин
НУР-СУЛТАН, 25 авг — Sputnik. Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният назвала условие, при котором школы будут вновь закрывать на карантин осенью.
С начала нового учебного года школьники и студенты Казахстана начнут обучение в дистанционном режиме. Однако младшее звено и учащиеся отдаленных сельских школ смогут посещать учебные заведения.
При этом в случае выявления больных коронавирусом среди учеников и работников образования школы могут вновь закрывать на карантин.
"Если дети пойдут в школу и могут заболеть... В школах будут соблюдать все санитарные меры, будут следить за состоянием детей. Если у детей будет температура, или недомогание, или какие-то признаки ОРВИ, то таких детей будут отстранять от школы. Мы следим за показателями заболеваемости и за обращением пациентов в наши медорганизации. При подъеме заболеваемости эти учебные организации будут закрыты на карантин", - заявила вице-министр здравоохранения.
Ажар Гиният уточнила, что вопрос закрытия школ на карантин будут решать санитарные врачи.
Ранее в Минздраве сообщили, что сейчас лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 963 человека, среди которых 49 детей. В 80% случаев дети легко переносят коронавирус. Однако бывают случаи осложнений, который проявляется в виде мультисистемного воспалительного синдрома, или Кавасаки-подобного синдрома. Сейчас в республике подобный диагноз подтвержден у 16 несовершеннолетних. Восемь пациентов продолжают получать лечение в больницах.
Школьники начального звена будут посещать школу в режиме дежурных классов в количестве не более 15 человек в классе. Обучение будет вестись по принципу "Один класс - один учитель". Школьники должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
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