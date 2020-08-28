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Врачи заметили негативные последствия коронавируса у детей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Врачи заметили негативные последствия коронавируса у детей
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Дети оказались более уязвимы к коронавирусу, чем считалось ранее, — у многих из них сохраняются негативные последствия даже после выздоровления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские врачи все чаще стали замечать, что у детей после COVID-19 могут оставаться головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель.При этом подтверждено, что большинство из них переносит вирус в легкой форме. Самым часто встречаемым у детей осложнением называется мультисистемный воспалительный синдром. Подчеркивается, что в США с 9 июля число инфицированных детей увеличилось в два раза.

Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления, что напоминает болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться и смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.


Источник: lenta.ru
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