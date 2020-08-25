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Как утилизируют опасные медотходы из больниц, где лечат COVID-19 - видео

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 21:18
Как утилизируют опасные медотходы из больниц, где лечат COVID-19 - видео
Фото из Сети интернет
В столичном центре фтизиопульмунологии, где продолжается лечение больных коронавирусом, появилось оборудование для обезвреживания инфицированных отходов. Подробности в нашем видео

Автоклав предназначен для обработки всех видов медицинских отходов. Оборудование испанского производства передано столичному медучреждению Программой развития ООН.

Технический директор обслуживающей компании Павел Яковец отметил, что автоклав в сутки может обеззараживать до 600 килограмм медицинских отходов.

"Цикл автоклава рассчитан на 1 час и 5 минут, работать может круглосуточно. То есть 12-15 циклов в сутки может производить. Одна загрузка 20-40 кг в зависимости от отходов, объем камеры 250 литров. Аппарат очень простой в эксплуатации и очень надежный. Основное преимущество аппарата – двойной контур обработки воды. Вода, которая после сливается в канализацию, абсолютно безопасна", — рассказал Яковец.

До появления автоклава медицинские отходы в центре фтизиопульмунологии сжигались. Теперь ковидный мусор будет проходить более безопасную обработку паром и после попадать на полигоны ТБО.

На приобретение современного оборудования не были затрачены бюджетные деньги. Автоклав передан центру в рамках первой фазы совместной инициативы ПРООН и Азиатского банка развития.

На глобальном уровне ПРООН уже поддержала 88 стран в закупке средств индивидуальной защиты и медицинских товаров на сумму более 80 миллионов долларов.



Источник: sputniknews.kz
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