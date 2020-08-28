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В ВОЗ выявили неожиданное влияние коронавируса на миллионы людей

Просмотров:925 Опубликовано: Сегодня, 09:56
В ВОЗ выявили неожиданное влияние коронавируса на миллионы людей
Фото: AFP
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса влияет на психическое здоровье миллионов людей. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации, передает BaigeNews.kz.

По его словам, пандемия стала причиной страха и тревоги миллионов людей по всему миру. Также, по его словам распространение коронавируса нарушило работу служб по поддержке психического здоровья.

Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии коронанвируса психическое здоровье было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении". На сегодняшний день "около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство".

Ранее ученые обнаружили тела, которые способны полностью защитить человека от повторного заражения коронавирусом. Исследователи выяснили, что нейтрализующие антитела способны полностью защитить человеческий организм от COVID-19. Они выявили антитела у трех человек, находившихся на судне, вышедшем из Сиэтла в мае 2020 года. Всего там заболели 104 человека из 122, однако у трех людей, имевших антитела, коронавирус не был зафиксирован ни во время плавания, ни после.

Это дает ученым надежду, что можно будет создать достаточно эффективную вакцину против вируса.


Источник: baigenews.kz
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