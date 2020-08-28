Назван витамин, который может остановить размножение коронавируса

По мнению ученых, витамин можно использовать для профилактики заболевания.



Ученые выявили витамин, который может остановить размножение COVID-19, передает zakon.kz.



Индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение коронавируса. Исследование они опубликовали в журнале IUBMB Life.



К такому выводу они пришли в результате компьютерного моделирования. По мнению ученых, витамин можно использовать для профилактики заболевания. Но для полной уверенности нужны дополнительные исследования.