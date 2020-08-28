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Украина ограничила въезд для казахстанцев

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Украина ограничила въезд для казахстанцев
Фото из Сети интернет
С 28 августа по 28 сентября въезд в Украину для иностранцев будет ограничен. Об этом сообщили в посольстве Украины в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Причиной решения об ограничении въезда иностранцев на территорию государства стало предотвращение распространения второй волны COVID-19. Соответствующие изменения внесут в постановление Кабмина №641.Предполагается, что проект временно запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий лиц", – сообщает посольство Украины.

Новые правила въезда в страну опубликовал национальный перевозчик Казахстана – авиакомпания "Air Astana".

Так, в период с 28 августа по 28 сентября въезд на территорию Украины разрешен только для следующих категорий пассажиров:

– лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;

– лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу на Украине;

– технические специалисты, прибывающие по приглашению представителей украинских предприятий;

– транзитные пассажиры, имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух дней;

– лица, прибывающие в страну с целью обучения;

– лица, проходящие службу в Вооруженных силах;

– лица, имеющие постоянный или временный украинский вид на жительство.

Отметим, что пассажиры, прибывающие из Украины, должны пройти термометрию и анкетирование. Прохождение ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется.

Ранее Казахстан возобновил прямые рейсы из Алматы в Киев с 19 августа. Напомним, Air Astana сообщила, в каких случаях казахстанцам разрешен въезд в Европу.


Источник: kazpravda.kz
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