Украина ограничила въезд для казахстанцев

С 28 августа по 28 сентября въезд в Украину для иностранцев будет ограничен. Об этом сообщили в посольстве Украины в Казахстане, передает Kazpravda.kz.



"Причиной решения об ограничении въезда иностранцев на территорию государства стало предотвращение распространения второй волны COVID-19. Соответствующие изменения внесут в постановление Кабмина №641.Предполагается, что проект временно запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий лиц", – сообщает посольство Украины.



Новые правила въезда в страну опубликовал национальный перевозчик Казахстана – авиакомпания "Air Astana".



Так, в период с 28 августа по 28 сентября въезд на территорию Украины разрешен только для следующих категорий пассажиров:



– лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;



– лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу на Украине;



– технические специалисты, прибывающие по приглашению представителей украинских предприятий;



– транзитные пассажиры, имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух дней;



– лица, прибывающие в страну с целью обучения;



– лица, проходящие службу в Вооруженных силах;



– лица, имеющие постоянный или временный украинский вид на жительство.



Отметим, что пассажиры, прибывающие из Украины, должны пройти термометрию и анкетирование. Прохождение ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется.



Ранее Казахстан возобновил прямые рейсы из Алматы в Киев с 19 августа. Напомним, Air Astana сообщила, в каких случаях казахстанцам разрешен въезд в Европу.