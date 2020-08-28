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Он собирал летательный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Он собирал летательный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске
Фото из Сети интернет
Погибший 69-летний пилот Павел Ерошенко был известным поэтом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Он собирал летательный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске

Супруга погибшего Павла Ерошенко Любовь рассказала, что ее муж сам создал этот самолет.

- Он был поэтом, сочинял и пел песни, издал свою книгу. В драматическом театре был его творческий вечер. Мой муж был первоклассным летчиком, служил на Северном флоте. Летал на Кубу, было несколько вылетов. Был на спасении подводной лодки, которая горела в Саргассовом море. У него три тысячи часов-налетов. У него была детская мечта, создать свой самолет. Начинал он в авиамодельном кружке. Он хотел назвать его "Мечта". Собирал летальный аппарат 10 лет. В субботу был первый вылет, облетел поля в округе, приземлился, все было хорошо, - плача рассказала супруга погибшего. - А сегодня - вот.

Напомним, сегодня, 28 августа, в 8.30 в садовом обществе Казинское упал самодельный летательный аппарат. Пилот скончался до прибытия скорой помощи.


Источник: mgorod.kz
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