Погибший 69-летний пилот Павел Ерошенко был известным поэтом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Он собирал летательный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске
Супруга погибшего Павла Ерошенко Любовь рассказала, что ее муж сам создал этот самолет.
- Он был поэтом, сочинял и пел песни, издал свою книгу. В драматическом театре был его творческий вечер. Мой муж был первоклассным летчиком, служил на Северном флоте. Летал на Кубу, было несколько вылетов. Был на спасении подводной лодки, которая горела в Саргассовом море. У него три тысячи часов-налетов. У него была детская мечта, создать свой самолет. Начинал он в авиамодельном кружке. Он хотел назвать его "Мечта". Собирал летальный аппарат 10 лет. В субботу был первый вылет, облетел поля в округе, приземлился, все было хорошо, - плача рассказала супруга погибшего. - А сегодня - вот.
Напомним, сегодня, 28 августа, в 8.30 в садовом обществе Казинское упал самодельный летательный аппарат. Пилот скончался до прибытия скорой помощи.
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