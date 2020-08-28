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Казахстанцам больше не понадобятся трудовые книжки

Просмотров:878 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Казахстанцам больше не понадобятся трудовые книжки
Фото из Сети интернет
В 2021 году все трудовые договоры в Казахстане будут существовать только в электронном формате.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов во время эфира антикоррупционной службы рассказал, что такое электронный трудовой договор и почему он необходим. По его словам, новый формат поможет облегчить многие процессы трудовых отношений.

«Электронные трудовые договора – это уникальный казахстанский проект. С советских времен осталась практика бумажных трудовых договоров, которые доставляют нам немало хлопот: кто-то их теряет, кто-то неправильно оформил. Потом эти документы нужны для получения госуслуг, в частности – для оформления пенсии. Если договор неправильно оформили, уничтожили, не хватает печати или подписи, сделали ошибку в фамилии или других данных, нужно вытаскивать архивные справки. Проще, если это на территории Казахстана. А если речь идет о постсоветском пространстве, необходимо отправлять запросы в другие страны, ждать нужно месяцы», — сказал Оспанов.

По информации вице-министра, в 2018 году в Министерстве труда и социальной защиты выработали концепцию, где каждый работодатель должен регистрировать трудовые договора со своими работниками.

Что это даст?

Есть три участника этой системы: работник, работодатель и государство.

«Преимущество для работника – ему не нужна бумажная трудовая книжка. Он может всегда в личном кабинете на портале биржи труда получить на себя досье – где, кем, когда работал. Ему не грозит утеря документов – он может их распечатать в любой момент. Это защита прав работника: если работодатель нарушает права работника, он будет всегда это видеть. Например, то, что ему не отчисляют пенсионные отчисления, взносы за медицинское и социальное страхование», – пояснил Ербол Оспанов.

Оспанов отметил, что часто бывает такое, что работодатель, нарушая права работника, не дает ему в руки трудовую книжку. Теперь, по его словам, этой проблемы не будет – вся информация есть в цифровом виде и в любой момент доступна как работодателю, так и работнику.

Кроме того, при трудоустройстве, работнику приходится собирать целый пакет документов: медицинская справка 086, диплом, адресная справка, удостоверение личности и так далее. Теперь вообще ничего не нужно – все есть в электронном досье.

Какая польза в электронных договорах для работодателя?

Так, по словам вице-министра, например, работодатель хочет найти себе качественного работника. По его словам, бывают случаи, когда соискатель недобросовестный, разные истории с ним связаны, которые он скрывает — трудовую книжку выкидывает и заводит новую. Теперь, как подчеркнул Оспанов, ничего невозможно скрыть: работодатель всю информацию о работнике видит на экране компьютера.

«Какая польза для государства? Государство должно понимать, какая потребность сегодня в кадрах. Чтобы прогнозировать, что сегодня востребованы какие-то определенные профессии. Сколько людей работают, по каким профессиям. Сколько среднемесячная заработная плата. Для мониторинга, статистики и анализа и прогнозирования это хороший инструмент», – рассказал спикер.

Изменения в Закон уже внесены и в 2020-2021 году все работодатели по действующим трудовым договорам должны зарегистрировать своих работников. На сегодняшний день уже порядка 55 тысяч работодателей уже работают и активны больше 2,5 миллиона трудовых договоров. МТСЗН в этом году планирует довести количество электронных договоров до уровня 70-75 процентов, а в следующем – довести объем до 100 процентов.

Напомним, с 1 ноября 2018 года на портале Enbek.kz запущен сервис по регистрации трудовых договоров для организаций, не имеющих информационных систем кадрового учёта. В 2019 году запустился аналогичный сервис на портале Egov.kz.


Источник: novoetv.kz
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Комментарии ( 3 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:32
«Какая польза для государства? Государство должно понимать, какая потребность сегодня в кадрах. Чтобы прогнозировать, что сегодня востребованы какие-то определенные профессии.

Если база не "упадёт" и работодателям снова прийдётся её перезаполнять и возможно с потерей данных.
Есть хорошая пословица в защиту книжек на бумаге:
"Что написано пером, не вырубишь топором".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Саша саша
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:50
Думаю теперь станет гораздо легче облапошить лошка-трудягу, типа иди, всё в базе данных

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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