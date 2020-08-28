Учёт миграции хотят осуществлять через информсистему для поиска работы в ЕАЭС

Учет миграции хотят осуществлять через информационную систему для поиска работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – проект «Работа без границ», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



«В ходе реализации проекта («Работа без границ» – КазТАГ) мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами союза все замечания и предложения. Проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ»» при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», - сказал в пятницу на заседании коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям комиссии Гегам Варданян.



Как заверили в ЕЭК, в результате запуска системы расширятся условия рынка труда.



«Для граждан Союза появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей – расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов – внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС», - говорится в сообщении.