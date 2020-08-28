Учёт миграции хотят осуществлять через информсистему для поиска работы в ЕАЭС

Учет миграции хотят осуществлять через информационную систему для поиска работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – проект «Работа без границ», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«В ходе реализации проекта («Работа без границ» – КазТАГ) мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами союза все замечания и предложения. Проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ»» при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», - сказал в пятницу на заседании коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям комиссии Гегам Варданян.
Как заверили в ЕЭК, в результате запуска системы расширятся условия рынка труда.
«Для граждан Союза появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей – расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов – внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС», - говорится в сообщении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz