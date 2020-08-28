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Новые правила карантина хотят утвердить в РК

Просмотров:614 Опубликовано: Сегодня, 20:01
Новые правила карантина хотят утвердить в РК
Фото из Сети интернет
Сейчас санврачи могут объявлять ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в случае угрозы распространения семи типов заболеваний.

Новые правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории страны, разработали в Казахстане. Сейчас санврачи могут объявлять ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в случае угрозы распространения семи типов заболеваний. Новые правила, размещенные на портале "Открытые НПА", подразумевают, что такие меры можно будет предпринимать и в случае угрозы распространения иных заболеваний, передает BaigeNews.kz.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 сентября. Вместе с новыми правилами подлежит утверждению и перечень (семь наименований) инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин. Стоит отметить, он не претерпел изменений.

Со вступлением в силу документы заменят собой действующие редакции.

"Настоящие Правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют порядок осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина:

1) при угрозе завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на территорию Республики Казахстан;

2) при возникновении случаев инфекционных заболеваний в республике, на отдельных территориях и объектах Республики Казахстан (...)", – гласит текст документа.

Как и в существующих ныне правилах, ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте). Однако при этом предполагается, что они смогут вводить такие мероприятие, в том числе карантин в и в пунктах пропуска через границу.

Кроме того, согласно правилам, главные госсанврачи смогут вводить ограничительные меры, в том числе карантин на отдельных территориях (объектах) в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, даже не предусмотренных в сопутствующем перечне – таковых, как сообщалось выше, всего семь.

"В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не предусмотренных в Перечне, на отдельных территориях (объектах) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 104 Кодекса", – говорится в проекте правил.

Порядок осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, подразумевает "ограничение организации и проведения мирных собраний, зрелищных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью". В то время, как действующая редакция подразумевает "применение мер личной и коллективной профилактики инфекционных заболеваний (разобщение, социальная дистанция, самоизоляция, использование средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств)".

Полный текст документа доступен здесь.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 22:05
Понравилось я смотрю держать людей в заперти,всем чинушам понравилось,всех рангов и званий,исполнительные какие... Всё запрещать,вот что им нужно,лишь бы не работать.
 
 

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