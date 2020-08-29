Илон Маск успешно имплантировал чип в мозг свиньи

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Macк рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи, который провели специалисты созданного им стартапа Neuralink.



По его словам, беспроводная версия нейроинтерфейсa Neuralink была имплантированa в мозг двух особей и затем извлеченa без вредa для животных.



«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказал предприниматель в ходе пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink. Трансляция велась в YouTube-канале.



Macк отметил, что установленные чипы позволяют ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.



Для демонстрации безопасности этих устройств нейрофизиологи извлекли имплант из мозга одной из особей, не повредив ее мозг. Как отметил Macк, второй чип работает в голове второго животного на протяжении уже нескольких месяцев, не вызывая отторжения и других проблем. Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.



Кроме того, ученые успешно модифицировали работу нескольких цепочек нейронов, используя имплантированные чипы и электроды для стимуляции активности отдельных нервных клеток. Это позволит в перспективе использовать подобные устройства для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.



Ранее в августе Macк объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. В частности, по его словам, при помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.