Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в США

Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в США, препринт статьи опубликовала группа ученых из Невады, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По их данным, 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел, а в мае снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме. При этом у мужчины были антитела на вирус.



Сообщения о том, что коронавирусом можно заразиться больше одного раза, поступали неоднократно, однако большинство таких случаев обычно связаны с ложнопозитивными результатами тестов. Случаи, когда документально подтверждено повторное заражение, очень редки. Ученые не пришли к однозначному выводу, что может вызвать повторное заражение - сам вирус, особенности иммунной системы конкретного человека либо сочетание этих факторов.



В США подтверждено уже более 5,9 миллиона случаев коронавируса, более 181 тысячи человек умерли.