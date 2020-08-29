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Путин назвал выборы в Беларуси состоявшимися

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Путин назвал выборы в Беларуси состоявшимися
ФОТО: kremlin.ru
Об этом стало известно в ночь на субботу

Москва исходит из того, что выборы в Беларуси состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», - сказал он в интервью на телеканале «Россия 1», анонс которого показали в ночь на субботу.

После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тыс. человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

Напомним, 10 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. В направленной телеграмме Путин сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.


Источник: forbes.kz
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