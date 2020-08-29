«Каждый пятый спрашивает об армянских номерах»: МВД продлило акцию «Приёмная на дороге»

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал поручение продлить республиканскую акцию "Приемная на дороге" из-за большого числа обращений: за два дня к полицейским пришли 8 500 граждан



АЛМАТЫ, 29 авг - Sputnik. Более 8,5 тысячи человек обратились за разъяснениями к полицейским в регионах Казахстана за два дня проведения акции "Приемная на дороге". Учитывая высокую активность населения, в МВД решили продолжить консультации, сообщили в пресс-службе.



Как показала практика, каждый пятый обратившийся интересовался порядком регистрации автотранспортного средства, ввезенного в Казахстан из Республики Армения. Из них более 800 человек интересовал вопрос оформления праворульных автомашин.



"Так как сейчас это наиболее актуальная проблема, было решено пойти навстречу гражданам и продлить акцию, чтобы как можно больше желающих смогли получить ответы на все вопросы", - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.



В социальных сетях на официальных аккаунтах подразделений органов внутренних дел было проведено более 500 прямых эфиров, в процессе которых сотрудники полиции ответили на 3 700 вопросов. Еще 450 консультаций провели по телефонам горячих линий.



"В итоге за два дня акции "Приемная на дороге" было зарегистрировано более 900 автомашин, ввезенных из Республики Армения", - уточнили в МВД.



Кроме этого, людей интересовали такие темы, как оплата административных штрафов и выдача водительских удостоверений.