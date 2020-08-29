«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.11 KZT
  • €1 = 499.47 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пытался бежать: видео задержания начальника колонии «Черный беркут»

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Пытался бежать: видео задержания начальника колонии «Черный беркут»
Фото из Сети интернет
Начальник колонии "Черный беркут", задержанный по подозрению в получении взятки, пытался сбежать от сотрудников КНБ

АЛМАТЫ, 29 авг - Sputnik. Начальник казахстанской колонии для пожизненно осужденных УК-161/3, больше известной как "Черный беркут", пытался сбежать при задержании. Видео опермероприятий появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как оперативники остановили автомашину подозреваемого и, вероятно, объяснили причину своего внимания к высокопоставленному сотруднику Комитета уголовно-исполнительной системы.

В процессе разговора герои ролика начинают толкаться, после чего мужчина в камуфляжной форме вырывается из окружения оперативников и, пытаясь убежать, скрывается от преследователей за ближайшими строениями. Однако его все же удалось задержать.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тысяч тенге. Вся сумма взятки составляла один миллион тенге. Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.



Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:25
Всё кругом прогнило! Во всех структурах взяточники.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_454 (Посетители) Сегодня, 13:58
Это офицер?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика