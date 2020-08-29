Пытался бежать: видео задержания начальника колонии «Черный беркут»

Начальник колонии "Черный беркут", задержанный по подозрению в получении взятки, пытался сбежать от сотрудников КНБАЛМАТЫ, 29 авг - Sputnik. Начальник казахстанской колонии для пожизненно осужденных УК-161/3, больше известной как "Черный беркут", пытался сбежать при задержании. Видео опермероприятий появилось в социальных сетях.На кадрах видно, как оперативники остановили автомашину подозреваемого и, вероятно, объяснили причину своего внимания к высокопоставленному сотруднику Комитета уголовно-исполнительной системы.В процессе разговора герои ролика начинают толкаться, после чего мужчина в камуфляжной форме вырывается из окружения оперативников и, пытаясь убежать, скрывается от преследователей за ближайшими строениями. Однако его все же удалось задержать.Сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тысяч тенге. Вся сумма взятки составляла один миллион тенге. Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.