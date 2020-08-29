В Японии оценили особый вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения

В 2016 году в Японии в музее была открыта постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает о закрытии Семипалатинского полигона.29 августа 2020 года – В музее "Дайго Фукурю Мару" открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, сообщает zakon.kz.Музей, где проходит выставка, назван в честь траулера "Дайго Фукурю-мару", экипаж которого 1 марта 1954 года получил серьезные лучевые поражения в результате испытания американской водородной бомбы "Кастл Браво" на атоле Бикини.Приуроченная к памятной дате выставка продлится в выставочном зале до 5 сентября. На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения "Невада-Семей".В 2016 году по инициативе Посольства Казахстана в Японии в музее была открыта постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает об историческом решении Первого Президента РК Н.Назарбаева о закрытии Семипалатинского полигона.Относительно памятного дня своим мнением поделились депутат Палаты Представителей Парламента, экс-министр окружающей среды Японии Йосиаки Харада, а также Председатель Японской конфедерации жертв атомных и водородных бомб Теруми Танака. Японский депутат отметил особый вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения. Председатель конфедерации высоко оценил лидирующую роль Первого Президента РК Н.Назарбаева в деле укрепления глобальной безопасности и построения безъядерного мира.