В TikTok начался опасный для здоровья челлендж

Опасный для здоровья челлендж, участники которого удаляют родинки подручными способами, появился в социальной сети TikTok. Увлечение пользователей встревожило врачей, пишет британский таблоид The Sun.



По словам медиков, попытки избавиться от родинок в домашних условиях могут привести к сильным кровотечениям, попаданию в организм инфекции и другим проблемам со здоровьем. Специалисты предупреждают, что безопасного способа удалить родинку дома не существуют. Для этого обязательно нужно медицинское вмешательство.



Они также призвали пользователей не повторять эксперименты за блогерами.



Ранее, 28 августа, TikTok заблокировала в России контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии бенадрил. Ранее в англоязычном сегменте TikTok запустили челлендж под хештегом #Benadryl, призывающий принимать этот препарат в больших дозах.