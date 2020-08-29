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В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента «в нагрузку» к продуктам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:23
В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента «в нагрузку» к продуктам
Фото rus.azattyq.org
Жителей Лебапского велаята на востоке Туркменистана вынуждают покупать фотопортреты президента Гурбангулы Бердымухамедова «в нагрузку» к продуктам, сообщает Туркменская редакция Азаттыка — Радио Азатлык.

Корреспондент Азатлыка сообщает, что в государственных магазинах Фарапского района страны, испытывающей дефицит продовольственных товаров, в продаже появились мука и хлеб. Вместе с ними «в нагрузку» идёт портрет Бердымухамедова — фотография размером 50х35 сантиметров, которая стоит 20 манатов (около шести долларов по официальному курсу Центробанка, серьёзно отличающемуся от курса на чёрном рынке).

Как сообщает корреспондент Азатлыка, люди не протестуют, покупая продукты, так как вокруг магазинов стоят сотрудники министерства внутренней безопасности и полиции. По мнению офицера полиции, беседовавшего с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности, власти считают, что, если фотография Бердымухамедова будет в каждом доме, то население «будет его больше любить».

Азатлыку не удалось получить официальных комментариев по поводу продажи портретов президента в продовольственных магазинах.

Продажа фотографий совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября.

Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и оттенком волос президента.


Источник: azattyq.org
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