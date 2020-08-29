В Берлине проходит массовая демонстрация противников антикоронавирусных мер

В соцсетях пишут, что администрация Ангелы Меркель столкнулась с крупнейшей акцией политического протеста за все время правления c 2005 года.



В столице Германии — Берлине сегодня, 29 августа, проходят массовые протесты граждан против политики немецких властей, связанной с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.



Огромное количество протестующих собрались у Бранденбургских ворот в центре германской столицы. Власти стянули к месту проведения демонстрации 3 тысячи сотрудников полиции и машины с водометами, пишет EADaily.



Наблюдатели в соцсетях сообщают, что судя по прибывающим массам людей, администрация Ангелы Меркель столкнулась с крупнейшей акцией политического протеста за все время правления c 2005 года.



В пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.