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Казахстанские учителя смогут побороться за звание «Учитель мира» и $1 млн

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Казахстанские учителя смогут побороться за звание «Учитель мира» и $1 млн
Фото из Сети интернет
Казахстанские школьники смогут предлагать своих кандидатов на звание лучшего учителя мира

Национальная премия «Учитель Казахстана» – это награда в размере $10 000, ежегодно присуждаемая лучшему учителю страны, внесшему выдающийся вклад в свою профессию.

Организатор премии – ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив», который с 2019 года является официальным партнером глобальной премии «Учитель мира».

Как сообщает пресс-служба фонда, заявки победителя и 9 лучших финалистов отправятся в отборочный тур глобальной премии «Учитель мира», где денежный приз составляет $1 млн.

На премию могут подать заявку как сам педагог, так и его ученики. «Бывает, что учитель почему-то стесняется номинироваться, а ученики считают его достойным премии. В этом случае ученики могут помочь любимому педагогу стать известным на всю страну», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, педагогам необходимо заполнить анкету участника на официальном сайте www.teacherprize.kz до 1 октября.

«Если ты ученик и хочешь номинировать своего учителя, тебе следует написать письмо о том, почему твой учитель самый лучший, и прикрепить видео- и фотоматериалы, которые бы подтвердили твои слова. Возможно, ты захочешь снять видеоролик об учителе или смонтировать его из уже существующих школьных архивов, который в случае победы педагога будет транслироваться на всю страну», - говорится в сообщении фонда.

Победителя и 9 финалистов объявят в рамках форума по образованию и экологической культуре на церемонии награждения в ноябре.


Источник: forbes.kz
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