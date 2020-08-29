Учёный определил три «переломных» возраста у человека

С точки зрения биологии в жизни взрослого человека есть три «переломных» возраста». Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на геронтолога, член-корреспондента РАН, заведующего лабораториями Института биологии Коми и московского Физтеха, доктора биологических наук Алексея Москалева.



По его словам, первый перелом наступает в 45 лет, когда реализация репродуктивной функции подходит к концу.



В дальнейшем с таким пиком человек сталкивается в 60 лет, когда деление клеток и регенерация сильно замедляются, что влияет на жизненно важные функции.



А в 75 лет теряются защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в том числе головной мозг.



При этом Москалев отметил, что многое зависит от образа жизни человека.