Казахстанским студентам могут разрешить въезд в Россию в сентябре

С просьбой позволить учащимся из других стран получать образование в очном формате зампредседателя комитета Государственной Думы РФ Максим Зайцев обратился к главе министерства науки и высшего образования страны.



МОСКВА, 1 сен — Sputnik. Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал Sputnik, что обращение с просьбой впустить на территорию России иностранных студентов уже рассматривается.



"Мы поговорили с правительством на эту тему, и сейчас этот вопрос активно прорабатывается. Думаю, что в скором времени всем иностранным студентам дадут возможность обучаться в российских вузах", - заверил депутат.

Ответ правительства на эту инициативу, по словам парламентария, может поступить в скором времени.



"Такого рода вопросы рассматривают оперативно, - сказал Максим Зайцев. - Думаю, что ответ будет максимум в конце недели, скорее всего, уже 2-3 сентября".



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Решается также, какие ограничения ждут студентов, когда они прибудут в Россию.



"Прорабатывается два варианта, - рассказал Максим Зайцев. - Либо студенты должны будут отсидеть карантин, либо сразу после сдачи анализов смогут приступать к обучению".



В министерстве науки и высшего образования пока воздержались от комментариев относительно данной инициативы и заявили, что ждут распоряжения правительства.



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Въезд на территорию России для иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получили разрешение на въезд в Россию.