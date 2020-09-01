Новая опасность: COVID-19 вызывает синдром разбитого сердца

Чаще всего патология, схожая по ощущениям с инфарктом миокарда, развивается у женщин старшего возраста



У части пациентов на фоне COVID-19 развивается синдром такоцубо, сообщают ученые. Эта патология, получившая романтичное название «синдром разбитого сердца», по ощущениям похожа на острый инфаркт миокарда. Однако в отличие от него полностью обратима. Чаще всего такоцубо встречается у женщин старше 55 лет, хотя отдельные случаи описаны и среди мужчин. Как утверждают медики, при COVID-19 развитие синдрома может быть связано со стрессом и выбросом адреналина в кровь, а также воспалительной реакцией на инфекцию. Кроме того, причиной могут быть нарушения свертывания крови, которые распространены у заболевших коронавирусом. Специалисты говорят, что такоцубо может сильно ухудшить прогноз инфицированных, поэтому его необходимо вовремя диагностировать.



Женская доля



Коллектив ученых, в состав которого вошли специалисты из отделения кардиологии Университета Великой Греции в Катандзаро (Италия), клиники сердечно-сосудистых заболеваний Генуэзского университета (Италия), Центра врожденных пороков сердца для взрослых и Центра легочной гипертензии Королевской больницы Бромптона (Великобритания) опубликовал научную статью, в которой подробно рассмотрел влияние нового коронавируса на здоровье женщин, детей и подростков.



Авторы исследования подчеркивают, что для отдельных групп населения, например женщин старшего возраста, существуют особые риски.



«Отдельные случаи синдрома такоцубо, вызванного тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), были описаны у женщин», — сказано в тексте исследования. Коллектив ученых приходит к выводу, что заболевание связано с выбросом в кровь адреналина и воспалительной реакцией на инфекцию. Также свою лепту могло внести и прямое воздействие SARS-CoV-2 на сосуды, которое провоцирует дисфункцию левого желудочка.



СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»



Синдром такоцубо (СТ, синдром разбитого сердца, стрессовая кардиомиопатия) — патология сердца, при которой его верхушка расширяется. Одновременно с этим наблюдаются самопроизвольные усиленные движения левого желудочка. Пациент ощущает это как острый сердечный приступ. Синдром был открыт японскими учеными в 1990 году, и уже тогда было отмечено, что он часто развивается на фоне стресса из-за потери близких. Главное отличие от инфаркта миокарда состоит в том, что СТ обратим. Тем не менее во время острой стадии у значительного числа пациентов развиваются серьезные осложнения: аритмия, сердечная недостаточность, отек легких и кардиогенный шок, тромбоэмболия, остановка и разрыв сердца. Развивается преимущественно у женщин, находящихся в постменопаузе, однако в редких случаях наблюдается и у мужчин.



Пока в научной литературе описано не так много случаев заболевания, однако ученые подчеркивают, что с развитием пандемии число таких диагнозов может увеличиваться. Первый клинический случай синдрома разбитого сердца на фоне COVID-19 был описан в США учеными отделения кардиологии медицинского факультета Университета Джона Хопкинса. Женщина 58 лет была госпитализирована с симптомами коронавирусной инфекции. Впоследствии у нее развился смешанный шок, а эхокардиограмма показала гипокинез (самопроизвольные движения) левого желудочка. Пациентку удалось вылечить без серьезных последствий. Врачи приходят к выводу, что COVID-19 может способствовать развитию стрессовой кардиомиопатии, но большинство заболевших полностью восстанавливаются в случае адекватного лечения.



Двойной удар



В сочетании с коронавирусом данная патология может усугубить взаимное разрушительное действие на организм, сообщила «Известиям» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Галина Рева.



— Общее токсическое действие объединяет этот синдром с коронавирусом. При такоцубо играют роль катехоламины (нейротрансмиттеры и гормоны, в том числе адреналин. — «Известия»), при СOVID-19 — продукты метаболических изменений, вызванных токсинами вируса. Выделение этих веществ вдвойне усугубляет состояние пациента, — пояснила эксперт.



По словам Галины Ревы, у этих болезней самих по себе есть серьезные различия: такоцубо излечим, а SARS-CoV-2, по имеющимся данным, вызывает необратимую гибель кардиомиоцитов. Однако если они возникают одновременно, клиническое течение будет еще более тяжелым, а прогноз в большей степени неблагоприятным.



Пациенты с развившейся на фоне коронавируса сердечной патологией могут столкнуться также со сложностями в диагностике, сообщил «Известиям» профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.



— На сегодняшний день в стационарах крайне редко берутся делать коронарную ангиографию (исследование состояния коронарного сосудистого русла, которое выполняется через прокол бедренной или лучевой артерии. — «Известия»), — пояснил специалист. — А это необходимо для проверки состояния сердца. Более того, я думаю, что и качественную эхокардиограмму делают далеко не во всех больницах, куда попадают пациенты с коронавирусом.



Стресс и воспаление



У больных такоцубо не выявляются первичные патологии миокарда и генетические нарушения, которые могли бы быть основой для заболевания мышцы сердца, сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.



— К физическим и медицинским триггерам его развития ученые относят стрессовые состояния (ДТП, серьезная болезнь, отмена опиатов, злоупотребление алкоголем, тревожность и многое другое), — пояснила инфекционист. — К эмоциональным — крупные финансовые потери, смерть, тяжелую болезнь или травму члена семьи, друга или домашнего животного, стихийные бедствия.



Поэтому пандемия СOVID-19, сопровождающаяся стрессом, страхом за близких и финансовыми потерями, способна увеличить число пациентов с синдромом разбитого сердца. Однако говорить о том, что только психосоматические причины играют роль в развитии этой болезни, неверно.



— Одной из причин развития синдрома может быть и острый инфекционный процесс, — подчеркнул Филипп Копылов. — Более того, при коронавирусе наблюдаются особенности свертываемости крови, что также может сыграть свою роль.



Медики подчеркивают, что в клинических условиях синдром такоцубо необходимо отличать от острого коронарного синдрома (ОКС), чтобы обеспечить надлежащее наблюдение и лечение. Врачи также предупреждают, что синдрому больше подвержены пациенты со злокачественными новообразованиями и другими хроническими сопутствующими заболеваниями.