Послание Президента Казахстана народу. Текстовая трансляция

Предлагаем основные тезисы выступления Президента.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает со своим вторым посланием народу.



12.32 Послание завершено



12.30 Политические партии продолжат свою работу в защите прав граждан. Партия Nur Otan продолжит реализовывать реформы и использовать свой потенциал. Кроме этого, я как глава государства обязан поддерживать и развивать систему многопартийности. Мы не стоим на месте. Нужно оптимизировать политическую систему к новым реалиям. Гражданскому обществу необходимы политические реформы, поэтому они обязательно быть реализованы. Главный враг демократии – необразованность и популизм. Это нужно не забывать. Я верю, что граждане поддержат реформы.



12.26 Пора делегировать больше полномочий и ответственности местным исполнителям. Надо создать единый институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ - Президент.



12.24 Президент предложил наделить маслихаты правом сбора подписей и составления петиций по развитию региона и решению местных проблем



12.20 Следует объединить холдинги "Байтерек" и "Казагро", и создать новый институт развития с более широкими финансовыми возможностями. Портфель компаний нужно сократить в два раза, а штат на 50% - Президент



12.17 Токаев поручил отменить наиболее востребованные справки и бумажные, обеспечить цифровое подтверждение информации. Удостоверения, дипломы, права должны приниматься в электронном виде. Нужно широко применять биометрию, как на уровне госуслуг и в частном бизнесе



12.15 Казахстан выглядит неважно в глазах международного сообщества в рамках борьбы с торговлей людьми



12.14 Приоритетными назвал Токаев меры по защите прав человека. Нужно защитить права детей, в том числе от кибер-буллинга. Нужно также усовершенствовать законодательство по борьбе с пытками.



12.10 Создается представительная комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы



12.09 Токаев поручил воссоздать Министерство по ЧС, чтобы освободить МВД от не свойственных ему функций



12.08 Поручаю ввести сплошное видеонаблюдение в помещениях пенитециарной системы



12.04 Президент высказался об обвинительном уклоне в работе правоохранительной системы. А прокурорский надзор, по его словам, носит запоздалый характер. Следует модернизировать правоохранительную сферу. Нужна трехзвенная модель с четким разделением полномочий: полиция - прокурор - суд. Правоохранительные органы должны научится вести диалог с людьми.



12.02 Необходимо разработать законопроект по защите животных



12.01 Ужесточить уголовное и административное преследование людей, совершающих правонарушенияч в экологической сфере. Также глава государства поручил разработать пакет предложений по зеленому росту



12.00 Пандемия показала наличие дефицита многих профессий в медицине. Поэтому Президент поручил составить долгосрочный, может быть на 10 лет, прогноз по обеспечению кадрами медучреждений



11.58 Президент поручил выделить 150 млрд тенге для выдачи стимулирующих надбавок медработникам страны за второе полугодие. Мы должны делать это на системной основе - сказал он



11.57 Токаев рассказал о том, что влиятельные лица сопротивляются закрытию вузов, которые печатали дипломы. Такое поручение он давал ранее.



11.56 Приоритет нужно отдать массовому спорту... ... требуется возобновить деятельность кружков.



11.55 Основы предпринимательства необходимо преподавать на всех уровнях образования, начиная от школьного



11.53 Президент сообщил о том, что зарплата учителей будет еще повышена на 25%. К 2025 году нужно обеспечить 100%-й охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием



11.52 Президент высказался о стремлении молодежи к легким деньгам и нежелании трудиться, отсюда идет увлечение лотереями и ставками. Не остались без внимания Токаева и уничижительные анекдоты о гастарбайтерах



11.51 Поручаю приступить к разработке социального кодекса страны. Следует принять меры по цифровизации соцплатежей - Токаев



11.49 Каждая 6-я семья в Казахстане не может иметь детей. Многие казахстанцы считают это основанием для развода. Будет разработана специальная программа по увеличению количества квот по ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз



11.48 Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участки под социальное жилье.



11.46 В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать своим накопления на жилье, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям



11.44 Необходимо развить промышленный потенциал юго-востока страны. Запад страны должен стать центром притяжения инвестиций для создания нефте-химических циклов высокого передела.



"То, что у нас до сих пор нет нескольких нефте-химических циклов высокого передела, как говорится, ни в какие ворота не лезет".



11.40 Токаев поручил создать Агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту



11.38 Поручаю усилить функционал Счетного комитета - Президент



11.37 Президент: Следует подумать о дифференциации налоговых ставок



11.36 Президент поручил провести ревизию налогового кодекса



11.35 Токаев: Недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом навязывать им кредиты.



11.32 "В следующем году истекает мораторий на продажу земель. Земли не будут продаваться иностранным гражданам. Но правительству нужно ввести новые методы использования земель для сельского хозяйства".



11.31 Токаев: Задача до 2025 году реконструировать 24 тысячи км дорог, то есть все республиканские дороги.



11.30 Президент поручил приостановить оплату за аренду малому и среднему бизнесу касательно недвижимости.



11.29 Нацбанк осуществляет спецпрограмму пополнения оборотных средств для МСБ. Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих условиях поручаю продлить. Следует на это предусмотреть 200 млрд тенге.



11.28 Токаев: Текущая программа АПК завершается в прошлом году. Поручаю начать разработку новой .... на пятилетку. Наши основные задачи:



1. Самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами

2. Стабильное повышение доходов миллиона сельских жителей

3. Повышение производительности труда в 2,5 раза

4. Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза



11.24 Токаев: Реформу всего квазигосударственного сектора нужно продолжить. Некоторые решения будут объявлены сегодня, по остальным правительство представит мне предложения.



11.22 Президент озвучил семь основных направлений нового экономического курса страны.



Справедливое распределение благ и обязанностей.

Частное предпринимательство.

Конкуренция.

Рост производительности и повышение сложности экономики.

Развитие человеческог окапитала.

Зеленая экономика.

Ответственность перед обществом за принятие решений.



11.20 Токаев: Мы сохраним широкие меры поддержки промышленности. Для стратегических проектов нужно предусмотреть грантов, механизмы экспортной поддержки. Часть можно возмещать путем налоговых обязательств. Главная новелла - стабильность на весь срок проекта.



11.17 Президент: Длительный нефтяной суперцикл похоже завершился. Создание по настоящему диверсифицированной экономики - для нас не просто необходимость.



11.15 По мнению Токаева, ответсекретари нередко конфликтуют с министрами. Поэтому этот институт будет упразднен, функции передадут руководителям аппаратов.



11.13 Токаев: Поручаю принять пакет поправок в закон "О госслужбе" до конца этого года.



11.12 Токаев: Пандемия показала, что госаппарат нужно сокращать. В этом году их нужно сократить на 10 %. В следующем году на 15 %. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата сотрудников.



11.11 Будет создано новое Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту.



11.10 Президент говорит о реформах в управлении государством.



Первая: новая модель госуправления.



11.09 "Мы не скрывали ничего от граждан, информацию о смертности публиковали открыто. Мы говорим правду, какой бы горькой она ни была. Расслабляться не стоит. По прогнозам ВОЗ, нужно два года, чтобы победить пандемию", - сказал президент.



11.06 Токаев: Очередная сессия парламента начинается в нелегкий период. Борьба с пандемией еще продолжается. Мы объединили свои силы для борьбы с коронавирусом и защиты здоровья граждан.



11.03 - играет гимн Казахстана.



11.00 - Начало. Заседание открыл председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Он открыл совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан. И предоставил слово Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который поздравил с открытием 6 созыва 6 сессии.



"Уважаемы депутаты парламента и приглашенные на заседание. Согласно 59 статье Конституции РК Объявляю открытой 6 сессию 6 созыва Парламента РК".

