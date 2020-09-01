Новое Агентство появится в Казахстане

Чиновников ждут сокращения.



Новое ведомство появится в Казахстане. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на 6 сессии 6 созыва Парламента РК, передает zakon.kz.



Глава государства затронул вопрос реформ системы государственного управления. Для этого, по словам Токаева, создается АСПИР - Агентство по стратегическому планированию реформам, которое будет напрямую подчиняться главе государства.



Новая модель госуправления. Реформы в этой сфере следует проводить системно. Начнем с того, что изменим подходы к госуправлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности их выполнения. В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления действует на максимальных оборотах. Решение оперативных задача отнимает время и ресурсы, но ни в коем случае нельзя упускать дальние горизонты, поэтому мною принято решение создать Агенство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные задачи, теперь он вновь станет центральным звеном всей системы госпланирования, - сказал Токаев.



Президент обещал, что государственная служба в Казахстане никогда не станет закрытой кастой.



С 2021 года следует внедрить факторно-бальную шкалу. Мы нуждаемся в новых профессиональных кадрах. Госслужба не должна превращаться в закрытую касту. Поручаю принять пакет поправок в закон «О госслужбе» до конца этого года, - заявил Токаев.