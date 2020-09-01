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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году

Просмотров:1345 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году
Фото:elements.envato.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В рыночных условиях доступность жилья для граждан основана на наличии доходов и способности самостоятельно решить эту задачу. В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений, это особенно актуально сейчас.

Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финкомпаниям", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, озвучивая Послание народу страны.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 17:33
А где постановление или как это называется? Что бы прочитать кто и как может использовать свои пенсионные.
 
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  • Ну Ну
  • TU-154
  • Василий Кравчук
 Лия (Посетители) Сегодня, 15:55
Он забыл добавить слово "буйыртса" ))))

В следующем году все обещания переиграют, мы не первый год замужем ))
 
-2
  • Pavelmwest
  • синдбад
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  • Лия
  • ЁмоЁ
  • Галина63
  • tolk
  • TU-154
  • Василий Кравчук
 kot_85 (Посетители) Сегодня, 15:44
Снимать смогут только те у кого там на счету десятки миллионов. А простым смертным своих денег вообще не видать. В принципе их там ни когда и не было. Простой люд всегда обворовывали и будут дальше обворовывать без стыда и страха. У нас всё для народа и всё против народа.
 
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  • sergei 66
 gem (Посетители) Сегодня, 15:44
Наконец-то ураа
 
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elek (Посетители) Сегодня, 15:42
Erlan84,
Ограничение по суме накопления.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:39
почему 700? почему не все?
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:22
Надо будет открыть частную медицинскую клинику и обналичивать пенсионные накопления.
 
 

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