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«Бегать должны данные, а не люди»: Токаев об отмене бумажных справок

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 15:20
«Бегать должны данные, а не люди»: Токаев об отмене бумажных справок
Фото : webinfo.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, чтобы избежать волокиты, передает ИА «NewTimes.kz».

«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Горы бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. Бегать должны данные, а не люди», — заявил глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан должен стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами.

Таким образом, он поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, тем самым обеспечить цифровое подтверждение информации.

По словам президента, положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим подобным справкам.

«Удостоверение личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде. Для упрощения взимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне госуслуг и в частном бизнесе. Работа с данными должна выйти на новый уровень», — резюмировал он.

В заключение Токаев подчеркнул, что обеспечение единой системы баз данных и их дальнейшее развитие — одна из главных задач правительства.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 16:21
бесспорно, очень много красивых слов и нужных поручений в послании. только вот теперь нужно организовать надлежащий контроль за их исполнением. вот с этим у нас проблема. у нас ведь как, президент сказал, чинуши на местах встрепенулись на миг и благополучно забыли в череде дел-планов-проектов...
 
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  • tom2005
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:38
а правильнее будет "Бегать должны госслужащие, а не народ"
 
 

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