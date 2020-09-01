«Бегать должны данные, а не люди»: Токаев об отмене бумажных справок

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, чтобы избежать волокиты, передает ИА «NewTimes.kz».
«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Горы бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. Бегать должны данные, а не люди», — заявил глава государства.
Токаев отметил, что Казахстан должен стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами.
Таким образом, он поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, тем самым обеспечить цифровое подтверждение информации.
По словам президента, положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим подобным справкам.
«Удостоверение личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде. Для упрощения взимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне госуслуг и в частном бизнесе. Работа с данными должна выйти на новый уровень», — резюмировал он.
В заключение Токаев подчеркнул, что обеспечение единой системы баз данных и их дальнейшее развитие — одна из главных задач правительства.
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