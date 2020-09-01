Заявления на пересмотр выплаты 42 500 тенге будут принимать до 1 декабря

1 cентября завершился прием заявлений на единовременную выплату по потере дохода в период карантина, которую получили почти 2,4 млн казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.



На 9 утра 1 сентября принято более 2 млн 607 тыс уникальных заявлений на назначение единовременной выплаты из государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге.



Выплату получили 2 млн 391,4 тыс казахстанцев, из них 2 млн 384,9 тыс человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс тенге в связи с продлением карантина в августе.



Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 607 тыс заявлений:



834,5 тыс человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

689,3 тыс человек подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты;

415,3 тыс человек – через портал 42500.enbek.kz;

667,4 тыс человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

0,7 тыс человек – через штабы.

В разрезе категорий казахстанцев:



834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

272,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

1 млн 500,2 тыс заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 2 млн 393,6 тыс человек. Денежные средства перечислены 2 млн 391,4 тыс казахстанцев.



Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября.



Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов, в районный или городской штаб.



Заявление подается:



Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты;

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.