Антитела к коронавирусу выявили у половины детей, которые прошли тестирование

Самый высокий процент антител к Covid-19 выявили в возрастной группе от 60 лет.



У 56,7% казахстанцев, которые прошли тестирование в лабораториях "Инвитро", обнаружили антитела к коронавирусу, сообщили в компании.



Среди пациентов до 18 лет (дошкольного и школьного возраста) положительные результаты составили 48,8%. Это ниже среднего показателя, но свидетельствует о том, что дети тоже болеют коронавирусом. Статистика по возрастным группам распределилась следующим образом:



до 18 лет – 48,8% положительных результатов;

19 – 25 лет – 59,5%;

26 – 45 лет – 54,4%;

46 – 60 лет – 59,2%;

61 – 75 лет – 63,0%;

старше 75 лет – 62,2%.



Наиболее высокие показатели положительных результатов выявлены в Актобе и Кызылорде – 72%. Ниже всего показатели в Талдыкоргане (39%) и Усть-Каменогорске (45%). По регионам статистика распределилась следующим образом:



Алматы и область – 53,6% положительных результатов;

Нур-Султан и Акмолинская область – 60,9% положительных результатов;

Восточный Казахстан (Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар) – 52,3% положительных результатов;

Западный Казахстан (Атырау, Актау, Актобе) – 65,6% положительных результатов;

Южный Казахстан (Шымкент, Тараз, Кызылорда) – 66,9% положительных результатов.



Зачем сдавать тесты, если человек уже переболел?



"Эти тесты позволят определить переболевших Covid-19 среди перенёсших ОРВИ без выявленной причины заболевания, а также тех, у кого заболевание протекало бессимптомно или в лёгкой форме. Перенесённый Covid-19 может негативно сказаться на общем состоянии здоровья, на иммунитете к другим вирусам. Желательно знать, что вы переболели именно этой инфекцией и при необходимости оценить функции различных органов (лёгких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек). Это особенно актуально в осенне-зимний период", – пояснили в лаборатории.



"Инвитро" снизила стоимость исследования до 3300 тенге (без учёта стоимости взятия биоматериала). Стоимость комплексного исследования, включающего анализ на антитела классов M и G – от 6500 тенге. Срок исполнения – 1-4 рабочих дня.



Исследование доступно для всех пациентов, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Направление врача не требуется. Можно воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.