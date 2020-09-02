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Казахстанцы смогут официально инициировать реформы с помощью онлайн-петиций

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 12:37
Казахстанцы смогут официально инициировать реформы с помощью онлайн-петиций
Фото из Сети интернет
Президент поручил разработать соответствующую нормативную базу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать легитимный институт онлайн-петиций, чтобы граждане могли инициировать реформы и предложения.

"Пришло время разработать новую концепцию развития местного самоуправления. Надо признать, что формализм и отсутствие оперативности всё еще широко присутствуют в работе госорганов. Граждане вынуждены требовать решений своих локальных проблем у центральной власти. Пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решений на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищён от каких либо манипуляций", – сказал глава государства в своём послании народу.

Он добавил, что Правительство вместе с гражданским обществом разработает нормативно-правовую базу и решит все технические вопросы по этому проекту.


Источник: informburo.kz
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