Казахстанцы смогут официально инициировать реформы с помощью онлайн-петиций

Президент поручил разработать соответствующую нормативную базу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать легитимный институт онлайн-петиций, чтобы граждане могли инициировать реформы и предложения.
"Пришло время разработать новую концепцию развития местного самоуправления. Надо признать, что формализм и отсутствие оперативности всё еще широко присутствуют в работе госорганов. Граждане вынуждены требовать решений своих локальных проблем у центральной власти. Пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решений на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищён от каких либо манипуляций", – сказал глава государства в своём послании народу.
Он добавил, что Правительство вместе с гражданским обществом разработает нормативно-правовую базу и решит все технические вопросы по этому проекту.
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