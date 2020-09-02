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Прожиточный минимум считали люди, которые не ходят в магазины – мажилисмен

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Прожиточный минимум считали люди, которые не ходят в магазины – мажилисмен
Фото с сайта kazday.kz
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов считает необходимым увеличить уровень прожиточного минимума в Казахстане, а существующую величину называет абсурдной. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению мажилисмена, заниженные социальные стандарты вызывают недоверие к социальной политике и вопрос – как считают прожиточный минимум?

"Почему это важно? От прожиточного минимума зависят размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи, пособий для воспитывающих детей-инвалидов. Этот вопрос особо актуален на фоне повышения цен на продукты питания, лекарства и услуги. Недавно Национальный банк заявил об ускорении инфляции. В июле годовая инфляция составила 7,1%. Цены на продукты питания выросли на 11,4%", – констатировал депутат.

Он подчеркнул, что Правительство обязано индексировать прожиточной минимум на размер инфляции и это уже можно сделать в рамках проекта республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

"В настоящее время величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания (55%) и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги (45%). В июле 2020 года прожиточный минимум составил 33 687 тенге (…). По данным Комитета по статистике, в 1 квартале этого года на продовольственные товары каждый казахстанец в среднем тратил 30 817 тенге в месяц. На непродовольственные товары и услуги – еще 23 701 тенге. В сумме – 54 518 тенге, то есть в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум. Это примерно соответствует уровню прожиточного минимума России в 10,8 тыс. рублей или 62 тыс. тенге", – представил расчеты депутат.

По его мнению, расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны.

"Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки. Например, согласно прожиточному минимуму, человеку на целый месяц достаточно купить говядину на 2 425 тенге, макароны на 147 тенге, гречневую крупу на 65 тенге, рис на 268 тенге, чай на 185 тенге и так далее", – сказал он.

Депутат отметил, что рациональные среднедушевые нормы потребления мяса и мясопродуктов установлены на уровне 78,4 кг в год, а в рамках прожиточного минимума (для мужчин) – 50,3 кг в год.

"Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум, включает в себя всего 43 продукта. А научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания включают 64 продукта. Ряд продуктов вовсе не входит в потребительскую корзину. К примеру, кондитерские изделия. А из фруктов в потребительскую корзину входят только яблоки. В Европейских странах в потребительскую корзину входит более 300 параметров продовольственных и непродовольственных товаров и услуг", – констатировал он.

В связи с этим депутат просить привести нормы потребления продуктов питания прожиточного минимума в соответствие с научно обоснованными физиологическими нормами и реальным потреблением казахстанцев, а также исходя из данных норм пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума.


Источник: kazpravda.kz
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