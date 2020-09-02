Необычный велосипед изобрёл 80-летний казахстанский пенсионер

80-летний пенсионер ищет инвесторов, чтобы запустить в массовое производство уникальный аппарат для реабилитации, передает Первый канал Евразия.



По словам изобретателя, эта модель велосипеда ему приснилась во сне. Он создан для людей с ослабленным здоровьем, для реабилитации тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Впрочем, изобретатель советует велокат, так он назвал свое детище, врачам, педагогам и чиновникам как способ снять стресс.



«А вот это — велокат. Вроде бы велосипед, но без педалей и механического механизма привода», — говорит сам пенсионер.



16 лет назад кандидату технических наук Валентину Бондареву приснился вещий сон.



По его словам, именно во сне он увидел данную модель велосипеда.



«Мне во сне приснилась оригинальная конструкция рамы. Решил попробовать сам, организовать сварочный пост у себя на балконе. На нем можно развить скорость до 20 км в час. Шагая — до 15 километров в час», — уверяет он.



Инженер когда-то в вузе преподавал технологию сварочного производства и на своем балконе соблюдал всю технику безопасности в лучшем виде. Даже пробки от напряжения ни разу не вылетели. Соседи и не знали, что создается в квартире пенсионера. А он в итоге представил миру велосипед без педалей.



.Шагать надо тем, кто бегать уже не может. После инфаркта или инсульта в 1-ю очередь. Болезни позвоночника или колен — для них тоже эта модель. А еще для детей с ДЦП. Их могут поддерживать родители, главное, чтобы ноги потихоньку двигались. И руки не опускались.



Когда-то у Валентина Константиновича были проблемы с сердцем. От них он избавился. И получил патент. Полное расслабление, уверенность в себе и покой — вот что чувствует он, рассекая по улицам на велокате. Каждому чиновнику советует попробовать, нервы успокаивает.



Осталось только запустить в массовое производство эту машину от болезней и старости. Но тут пока вещие сны Бондареву не снятся. Нужны удача и инвестиции от тех, кто поверит, что у велоката есть будущее.