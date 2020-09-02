Озвучены требования к добровольцам, испытывающим вакцину от COVID-19 в Казахстане

Казахстанская инактивированная вакцина QazCovid-in®️ зарегистрирована ВОЗ в качестве вакцины-кандидата для I и II фаз клинических испытаний.
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК (НИИПББ) ведет набор добровольцев, которые примут участие в исследовании вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.
Исследование будет проводиться на клинической базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. Возраст добровольцев, которые могут принять участие в испытании вакцины – от 18 до 50 лет, все участники должны обладать отменным здоровьем, - сообщили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. По требованиям у добровольца должен отсутствовать диагноз COVID-19 в анамнезе. Помимо этого, в последние 14 дней с начала исследования, добровольцы не должны быть в тесном контакте с людьми, у которых коронавирус подтвержден лабораторно или есть подозрение на инфицирование.
Также по правилам проведения исследования, участники не должны иметь хронических инфекций и каких-либо аллергических реакций. К испытаниям не допустят людей с алкоголической и наркотической зависимостью, психическими расстройствами, серьезными эндокринными и почечными нарушениями.
Добровольцы не должны состоять на диспансерном учете с хроническими заболеваниями сердца и системы кровообращения. Беременные и кормящие также не смогут стать участниками исследования.
Все, кого допустят до вакцинации, должны подписать добровольное информированное согласие, ежедневно вести дневник самонаблюдения и вовремя посещать врача в течении нескольких недель. Каждому участнику исследования предоставят страховку, - пояснили в институте. Более подробно ознакомится со списком показаний и противопоказаний можно будет после подачи заявки. Главным исследователем от НИИПББ назначен профессор Хайруллин Б.М.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. Отечественная вакцина сейчас находится на 1/2 фазе клинических испытаний.
Казахстанская инактивированная вакцина QazCovid-in®️ зарегистрирована ВОЗ в качестве вакцины-кандидата для I и II фаз клинических испытаний. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ. Всего на стадии клинических испытаний находятся 33 вакцины-кандидата из 19 стран мира.
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