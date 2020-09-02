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Родители пожаловались на казахстанскую онлайн-платформу для школьников

Просмотров:1263 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Родители пожаловались на казахстанскую онлайн-платформу для школьников
Фото: unsplash.com
В Сети появилась жалоба одного из родителей столичного школьника, в которой говорится о недостатках платформы для дистанционного обучения, передает ИА «NewTimes.kz».

Пользователь Facebook Борис Оленев пишет, что «это нельзя назвать учебой».

«Очень неудобно – утром телевизор. Учимся во вторую смену с двух до половины пятого. День разорван в клочья. Создается впечатление, что платформа «Билим» так и не готова», – пишет он в группе «Астана – Что? Где? Когда».

Следом автор поста дополнил, что тестовые домашние задания вызвали недоумение у всей его семьи. Они несколько раз вбивали данные, но ответ был неверным. Как оказалось, ошибка была не в расчетах, а в самой системе.

«Нормальное посещение школ необходимо. Надеюсь, что все закончится в первой четверти», – говорит мужчина.

Между тем на пост отреагировали и другие родителей, которые также возмущены условиями обучения на «удаленке».

«Это не учеба. Будем ждать офлайн», «Сауны, бани и мечети открыли, а школы и учебные заведения нет. Маразм крепчает», «Без образования люди жить могут, а без ресторанов нет?», «В дежурных классах сидят по полчаса, а с нашими – когда у учителя будет время», – жалуются родители.

Среди прочих есть и те, кто уверен, что здоровье детей превыше всего, а те, кто жалуются «просто ищут отговорки».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • илидия
  • kolu411
  • Coffee
 Empro (Посетители) Сегодня, 18:06
Полностью согласен, обучение которое проходит сейчас, это нельзя назвать обучением.
В России все классы пошли в школу. Статистика нашей страны об этом тоже говорит. Нормальное образование можно получить только в школе. Посидел посмотрел, как сейчас учится дочь, 8 класс, всё в таком темпе быстром и так долго, что у самого мозг закипел...
 
 

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