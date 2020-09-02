Родители пожаловались на казахстанскую онлайн-платформу для школьников

В Сети появилась жалоба одного из родителей столичного школьника, в которой говорится о недостатках платформы для дистанционного обучения, передает ИА «NewTimes.kz».
Пользователь Facebook Борис Оленев пишет, что «это нельзя назвать учебой».
«Очень неудобно – утром телевизор. Учимся во вторую смену с двух до половины пятого. День разорван в клочья. Создается впечатление, что платформа «Билим» так и не готова», – пишет он в группе «Астана – Что? Где? Когда».
Следом автор поста дополнил, что тестовые домашние задания вызвали недоумение у всей его семьи. Они несколько раз вбивали данные, но ответ был неверным. Как оказалось, ошибка была не в расчетах, а в самой системе.
«Нормальное посещение школ необходимо. Надеюсь, что все закончится в первой четверти», – говорит мужчина.
Между тем на пост отреагировали и другие родителей, которые также возмущены условиями обучения на «удаленке».
«Это не учеба. Будем ждать офлайн», «Сауны, бани и мечети открыли, а школы и учебные заведения нет. Маразм крепчает», «Без образования люди жить могут, а без ресторанов нет?», «В дежурных классах сидят по полчаса, а с нашими – когда у учителя будет время», – жалуются родители.
Среди прочих есть и те, кто уверен, что здоровье детей превыше всего, а те, кто жалуются «просто ищут отговорки».
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