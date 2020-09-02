Сотрудники ЦОНа будут приезжать домой к лицам от 65 лет и старше

Раньше вызвать работника ЦОН на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1-ю или 2 группу инвалидности, а также ветераны ВОВ.



Работники ЦОНов будут выезжать на дом к лицам старше 65 лет. Решение принято госкорпорацией "Правительство для граждан" (ПДГ) в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в Казахстане.



Гражданину или его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся специалисты, уточнят полноту документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому не позднее 7 дней с момента подачи заявки.



При вызове мобильной группы на дом следует учесть, что услуги по документированию населения осуществляют работники миграционной полиции.



"Поэтому в случае необходимости замены удостоверения личности в связи с истечением срока действия рекомендуем оставлять заявку как минимум за 2 недели с учетом времени на выезд и изготовление документа", – отметила председатель правления ПДГ Асемгуль Балташева.



За 7 месяцев года работники госкорпорации оказали более 22 тысяч государственных услуг с выездом на дом.



Самыми востребованными услугами на дому остаются:



выдача паспортов и удостоверений личности;

обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами;

оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи.



В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности.



Все специалисты снабжены масками и антисептиками, для минимизации контакта не проходят дальше холла и соблюдают социальную дистанцию.