Маску для посещения ресторанов создали японские ученые

Ученый Масако Сасаки из Университета искусств Киото Саги разработал ручную маску, при помощи которой можно есть и пить, не беспокоясь о вирусах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kyodo News.Изобретение состоит из бумажной ручки, прикрепленной к маске без нитей. Отмечается, что ее можно держать в одной руке, и пользователю не придется снимать и надевать маску во время еды."Мы хотели разработать что-то, что уменьшит ежедневные неудобства. А также хотели ввести новый этикет", - сказал Сасаки.В конце августа в городе Киото около 20 человек уже протестировали маску во время дегустации блюд. Участники, в том числе работники гостиничного и ресторанного бизнеса, сочли маску удобной и "чувствовали себя в безопасности, используя ее"."Маска очень эффективна, ведь ее цель состоит в том, чтобы уменьшить попадание капель в дыхательные пути. Это будет одним из способов вернуться к нормальной жизни", - считает доцент Киотского университета Такаюки Миядзава, который участвовал в мероприятии.Однако один из участников отметил, что во время еды было "неудобно не использовать другую руку", которая держала маску.Сообщается, что студенты художественного университета предложат и другие варианты дизайна, следуя советам медиков относительно подходящего материала для маски и его правильного использования.Ранее в Южной Корее представили умную маску со встроенным очистителем воздуха.