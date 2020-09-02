Назван один из полезнейших продуктов на планете

Одним из самых полезных продуктов на планете являются яйца. Так считают диетологи из академического центра медицинских наук в американском Далласе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Cursorinfo.



По мнению экспертов, несмотря на то что даже одно яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, этот продукт является источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов.



Яйца улучшают работу и здоровье мозга, помогают регулировать аппетит, защищают от врожденных дефектов во время беременности благодаря холину и фолиевой кислоте, а также витамину B12.



Кроме того, яйца улучшают зрение, помогают укреплять кости благодаря витамину D, указывают ученые.