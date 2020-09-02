Стоимость обучения в казахстанских колледжах снижаться не будет

Но и повышаться она не должна, отметили в МОН.



Директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова ответила в ходе прямого эфира на вопрос будет ли снижена оплата за обучение для студентов казахстанских колледжей, передает BaigeNews.kz.



"Снижаться стоимость не будет. Но и повышаться она не должна. Соответственно, мы рекомендовали каждому колледжу, где имеются платные форматы обучения, отсрочить оплату на конец учебного года. Учитывая, что ситуация в каждой семье совершенно разная, к этому вопросу нужно будет подойти дифференцировано", - сообщила Оспанова.



Она объяснила, почему стоимость обучения не будет снижаться.



"Нужно понимать, что учебный процесс продолжается. Педагогическая, административная работы и так далее продолжаются, закупаются учебники, оборудование и так далее. Все затраты, которые были включены в калькуляцию организации учебного процесса, соответственно, соблюдаются. Поэтому снижение не будет", - заключила она.



Отметим, что полную запись прямого эфира можно посмотреть на странице МОН РК в Facebook по ссылке.