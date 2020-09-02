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Стоимость обучения в казахстанских колледжах снижаться не будет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:23
Стоимость обучения в казахстанских колледжах снижаться не будет
Фото из Сети интернет
Но и повышаться она не должна, отметили в МОН.

Директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова ответила в ходе прямого эфира на вопрос будет ли снижена оплата за обучение для студентов казахстанских колледжей, передает BaigeNews.kz.

"Снижаться стоимость не будет. Но и повышаться она не должна. Соответственно, мы рекомендовали каждому колледжу, где имеются платные форматы обучения, отсрочить оплату на конец учебного года. Учитывая, что ситуация в каждой семье совершенно разная, к этому вопросу нужно будет подойти дифференцировано", - сообщила Оспанова.

Она объяснила, почему стоимость обучения не будет снижаться.

"Нужно понимать, что учебный процесс продолжается. Педагогическая, административная работы и так далее продолжаются, закупаются учебники, оборудование и так далее. Все затраты, которые были включены в калькуляцию организации учебного процесса, соответственно, соблюдаются. Поэтому снижение не будет", - заключила она.

Отметим, что полную запись прямого эфира можно посмотреть на странице МОН РК в Facebook по ссылке.


Источник: baigenews.kz
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