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55 процентов нефти Казахстана добывается в Атырауской области

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 09:55
55 процентов нефти Казахстана добывается в Атырауской области
Фото Tengrinews.kz
55 процентов нефти Казахстана добывается в Атырауской области. Об этом в ходе прошедшего в формате телемоста, посвященного дню работников нефтегазового комплекса, заявил аким области Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

"На сегодняшний день Атырау является одним из крупных индустриальных центров Казахстана. Из общего объема добываемого в Казахстане нефти, 55 процентов приходится на Атыраускую область. К примеру, за 7 месяцев 2020 года в регионе было добыто 28,5 миллиона тонн нефти и 14,7 кубометров газа", - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметив, стратегическую роль нефтяной отрасли в отечественной экономике.
По мнению главы региона, строительство газохимического комплекса в Атырау даст толчок развитию малого и среднего бизнеса.

"Первую фазу проекта, оцениваемого в 6,5 миллиарда долларов, запустят в 2021 году. Реализация таких крупных проектов в регионе и развитие промышленности требует квалифицированных специалистов. Поэтому для Атырауского университета нефти и газа, являющегося кузницей кадров, возлагается большая надежда по подготовке профессиональных, конкурентоспособных кадров, получающие знания по передовым технологиям", - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Также аким области поздравил нефтяников с наступающим днем работников нефтегазового комплекса.
"Мы гордимся и всегда помним наших нефтяников, которые с первого дня освоения "черного золота" неустанно трудились по его добыче. Хочу особо отметить и сегодняшних работников нефтяной сферы, которые продолжают начатое дело и вносят свой посильный вклад в процветание нашего государства",- сказал глава региона, пожелав нефтяникам успехов плодотворной работы во благо процветания суверенного государства.

Во время телемоста, прошедшего в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева, свои поздравления выразили вице-министр Министерства энергетики РК Жанат Жахметова, аким Западно-Казахстанской области Гали Ескалиев, директор ТОО "КазНИГРИ", заместитель председателя Индустриального комитета Аскар Мунара.

Напомним, на сегодня в области свою производственную деятельность осуществляют 25 нефтегазовых предприятий и более 100 нефтесервисных компаний. В нефтяной сфере, в общей сложности, трудятся около 130 тысяч человек.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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stalker206011 (Посетители) Сегодня, 11:25
Конечно в Атырауской. А как же расположение самого расположения Тенгиза. Сама добыча это территория Мангистауской области
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 11:08
Изначально доля Казахстана составляла 50 %. Затем 25 % были проданы Exxon Mobil, а потом ещё 5 % были проданы «ЛукАрко». Соответственно, в распоряжении Казахстана осталась 20 % доля — передана в управление «Казмунайгазу»
 
 

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