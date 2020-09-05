«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.68 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опасную мутацию коронавируса выявили ученые

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:55
Опасную мутацию коронавируса выявили ученые
Фото : pixabay
Исследования продолжаются.

Ученые приблизились к ответу на вопрос, почему коронавирус начал передаваться от человека к человеку, передает zakon.kz.

По данным исследования, структура вируса, встречавшегося у летучих мышей, отличается от того типа вируса, который поражает людей. нет одного участка.

Мы пока не знаем, как возник участок S2M в геноме вируса и какую роль он играет. Тем не менее, то, что он есть в геноме даже далеких друг от друга вирусов, говорит о том, что он важен для их распространения. То, что в этой части РНК коронавируса появилась мутация, которой нет у его родственников, которые заражают панголинов и летучих мышей, могло повысить его заразность и жизнеспособность, – отметили ученые.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), возбудитель болезни COVID-19, может заражать не только человека, но и многих других млекопитающих. Среди последних – макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. Инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека.

Эпидемиологи предполагают, что первоначальным источником коронавирусной инфекции стали китайские подковоносые летучие мыши. В человеческую популяцию он мог попасть через цепочку других диких животных, мясо которых продавали на рынке экзотических продуктов в китайском городе Ухане.

Из-за этого биологи активно изучают, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и разносить его как в городских условиях, так и в дикой природе. Благодаря этому ученые смогут понять, что отличает их от SARS-CoV-2 и как последний приобрел тот набор уникальных черт, который привел к пандемии COVID-19.

Группа молекулярных биологов под руководством доцента Университета Майами (США) Мехди Мирсаиди сделала большой шаг к тому, чтобы узнать это. В ходе последнего исследования они открыли мутацию, которая встречается во всех известных штаммах SARS-CoV-2, но отсутствует в геномах его ближайших родичей.

Мирсаиди и его коллеги решили изучить, с какой скоростью и как именно меняется структура S2M у SARS-CoV-2 по мере его распространения по человеческой популяции. Для этого ученые расшифровали геномы нескольких десятков штаммов вируса, собранных в Японии, Иране и Австралии. Исследователи сравнили их со структурой этого сегмента РНК у вирусов, которые поражают панголинов и летучих мышей.

Оказалось, что один из участков S2M, который расположен в конце этого сегмента РНК, практически у всех человеческих штаммов коронавируса устроен одинаково. Однако у его ближайших родичей, в штаммах которых были самые разные версии этой части генома, а также у вируса атипичной пневмонии, ближайшего родича SARS-CoV-2, все было не так.

Как показывают расчеты исследователей, появление этой мутации в S2M человеческого коронавируса изменило трехмерную форму этой части РНК и сделало ее менее жесткой и стабильной. Теоретически благодаря этому SARS-CoV-2 может расширить диапазон своего действия и "научиться" присоединяться к гораздо большему количеству белковых молекул. Кроме того, это может помешать клеточным антивирусным РНК-молекулам распознавать вирус и нейтрализовать его.

Эти небольшие изменения в структуре генома, по мнению Мирсаиди и его коллег, помогли SARS-CoV-2 приспособиться к распространению среди людей, а также могли стать причиной его быстрого распространения по планете. Как надеются ученые, последующие опыты помогут им понять, как именно эта мутация меняет характер взаимодействий между вирусом и заражаемыми ими клетками.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика