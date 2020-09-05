Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ - инструкция

Для получения информации со счета ЕНПФ казахстанцам не нужно отправляться в офис фонда или идти в ЦОН
НУР-СУЛТАН, 5 сен — Sputnik. Казахстанцы могут проверить свои пенсионные накопления несколькими способами, не выходя из дома.
Первого сентября президент Казахстана сообщил, что с 2021 года граждане республики получат право изъять часть своих пенсионных накоплений.
После объявления подобной новости казахстанцы массово стали проверять размеры своих пенсионных накоплений. Активизировались в это время и предприимчивые граждане, которые предлагали за небольшую плату дать выписку с пенсионного счета.
Однако платить за получение этой услуги не нужно. Более того, каждый казахстанец, имеющий счет в ЕНПФ, может самостоятельно, быстро и бесплатно проверить наличие и размеры своих накоплений.
Как проверить свои накопления в ЕНПФ
1. Получить выписку о пенсионных накоплениях можно через портал egov.kz. Для этого необходимо авторизоваться и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью). В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться со справкой.
2. Можно скачать на свой смартфон мобильное приложение eGov Mobile, в разделе "Услуги" выбрать "Льготы, пособия и пенсии" и в строке поиска набрать "Информация о состоянии пенсионных накоплений". Для подобного способа проверки ЭЦП не нужна. Достаточно авторизоваться и получить услугу с помощью одноразового SMS-пароля.
3. Через сайт enpf.kz. Там необходимо выбрать вкладку электронные сервисы – получить выписку на электронную почту – ввести ИИН вкладчика – адрес электронной почты – указать период, за который необходима выписка со счета и нажать кнопку отправить. После этого выписка придет на электронную почту (подробная инструкция в видео).
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