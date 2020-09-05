У побережья Каспийского моря загорелся камыш. Пожар тушат десятки спасателей

В 30-40 километрах от Атырау произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, передает ИА «NewTimes.kz».
Тушение загорания осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.
В целях мониторинга сложившейся обстановки, на вертолете АО «Казавиаспас» КЧС произведен облет территории загорания. По результатам облета установлено, что горение происходит отдельными очагами. Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.
Известно, что в тушении загорания задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства, местных исполнительных органов в количестве 55 человек и 14 единиц техники.
Сегодня 5 сентября с г.Шымкент запланирован вылет вертолета, оборудованного водно-сливным устройством (5 тонн) для организации высотного тушения загорания, — добавили в ведомстве.
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