У побережья Каспийского моря загорелся камыш. Пожар тушат десятки спасателей

В 30-40 километрах от Атырау произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, передает ИА «NewTimes.kz».



Тушение загорания осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.



В целях мониторинга сложившейся обстановки, на вертолете АО «Казавиаспас» КЧС произведен облет территории загорания. По результатам облета установлено, что горение происходит отдельными очагами. Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.



Известно, что в тушении загорания задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства, местных исполнительных органов в количестве 55 человек и 14 единиц техники.



Сегодня 5 сентября с г.Шымкент запланирован вылет вертолета, оборудованного водно-сливным устройством (5 тонн) для организации высотного тушения загорания, — добавили в ведомстве.