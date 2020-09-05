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У побережья Каспийского моря загорелся камыш. Пожар тушат десятки спасателей

Просмотров:1074 Опубликовано: Вчера, 12:10
У побережья Каспийского моря загорелся камыш. Пожар тушат десятки спасателей
Фото: КЧС МВД РК
В 30-40 километрах от Атырау произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, передает ИА «NewTimes.kz».

Тушение загорания осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.

В целях мониторинга сложившейся обстановки, на вертолете АО «Казавиаспас» КЧС произведен облет территории загорания. По результатам облета установлено, что горение происходит отдельными очагами. Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Известно, что в тушении загорания задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства, местных исполнительных органов в количестве 55 человек и 14 единиц техники.

Сегодня 5 сентября с г.Шымкент запланирован вылет вертолета, оборудованного водно-сливным устройством (5 тонн) для организации высотного тушения загорания, — добавили в ведомстве.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Вчера, 22:45
Бракаши друг-друга жгут
 
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бася (Посетители) Вчера, 12:47
значит опять будем задыхаться от угара? unsmile
 
 

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