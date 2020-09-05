Глава ВОЗ считает, что можно избежать повторного режима изоляции в связи с пандемией

Тедрос Аданом Гебрейесус называет самоизоляцию прямолинейным инструментом, который стал причиной тяжёлых последствий во многих странах.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что можно избежать нового режима изоляции в связи с пандемией коронавируса.



"При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем. Самоизоляция была прямым инструментом, который вызвал тяжёлые последствия во многих странах", – сказал на брифинге в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус.



В организации также не ожидают массовой вакцинации от инфекции до середины 2021 года.



"Все люди повсеместно должны иметь доступ к вакцинам". Однако вначале, пока снабжение будет ограниченным, приоритет должен быть отдан вакцинации основных работников, которые осуществляют борьбу с коронавирусом, и тех, кто подвергается наибольшему риску", – сказал он.



Ранее глава ВОЗ заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, но при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности.