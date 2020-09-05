Время работы банков и обменников продлили в Казахстане

Совместный приказ об этом издали регуляторы.



Режим работы банков второго уровня и обменных пунктов изменили в Казахстане. Теперь они могут работать дольше, передает zakon.kz.



В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 (далее – постановление № 48), в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Национальный банк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разрешили банкам второго уровня и обменным пунктам работать с 9 утра до 18 часов вечера.



Кроме того, финансовым организациям нужно обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50 % (пятидесяти процентов) работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30 % (тридцати процентов) работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения