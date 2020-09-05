«Чиновник довёл до слёз»: Инвалиду отказались возмещать стоимость лекарств от пневмонии

Жительница столицы Гульжан Айтбаева пожаловалась на столичный центр социальной защиты, передает ИА «NewTimes.kz». Там инвалиду 3 группы отказались возвращать деньги за приобретенные лекарства на лечение от вирусной пневмонии.



Своим возмущением астанчанка поделилась в одной из столичных групп в Facebook:



«Впервые в жизни чиновник довел до слез. В июне-июле переболела вирусной пневмонией. Так как я инвалид 3 группы, принесла документы в центр соцзащиты, что на Достық 13, для возврата денег за приобретенные лекарства на лечение.



То, что я услышала от чиновницы, повергло в шок. Мне не вернут мои затраты в полном объеме, так как у них изменились правила, и что часть препаратов я должна была получить бесплатно, и в конце концов «никто не просил меня болеть!».



Аргументы инвалида в ведомстве слушать не стали. Поэтому Гульжан Айтбаева обратилась к главе Минздрава РК и к медицинской комиссии по распределению лекарственных средств:



«Не уважаемый мной министр Здравоохранения РК, не уважаемые мной сотрудники МСЭК, члены комиссии минздрава по распределению лекарственных средств. Прошу у вас прошения:



- За то, что срок моей перекомиссии выпал на время карантина, и я не смогла к вам лично прийти на перекомиссию.



- За то, что посмела заболеть в самый для вас неудобный момент - июнь - июль 2020 года.



- За то, что ваши врачи посмели мне поставить диагноз пневмония вирусная, ковид, и не взяли меня в больницу, так как у них не было мест в реанимации, не было лекарств.



- За то, что дети лечили меня дома, один не отходя от кровати, другой сутками носился по городу в поисках нужных лекарств.



- За то, что посмела купить лекарства с рук, а не в аптеках, и при этом не потребовала чек с добрых людей, которые делились со мной препаратами, по одной две ампуле, лишь бы не прерывать лечение.



- За то, что отказалась от бесплатного лекарственного обеспечения в поликлинике. Простите, я не знала что лекарства бесплатные, а их в поликлинике нет.



- За то, что сегодня требую вернуть то, что мне положено по закону. Только оказывается за время пандемии, вы поменяли условия, а я не удосужилась ознакомиться.



- И последнее на сегодня. Простите, что заболела не вовремя, диагноз оказался не тот, который вам был нужен! Простите за то, что выжила, не смотря ни на что!



«Я не увидела человечности в ваших сотрудниках ни в МСЭК, ни в соц защите, ни в поликлинике. Зато я видела слезы и унижение пенсионеров, инвалидов, тех, кого государство, в данном случае в вашем лице, должно защищать. Говорят, рыба гниет с головы. Есть о чем задуматься господин министр А. Цой!», — подытожила автор поста.