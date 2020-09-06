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Работа смартфона отражается на памяти человека - эксперт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Работа смартфона отражается на памяти человека - эксперт
Фото : КР
Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти.

Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию, сообщает zakon.kz.

Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова.

Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием. В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен, — пояснила она.
По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности.


Источник: zakon.kz
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