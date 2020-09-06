Работа смартфона отражается на памяти человека - эксперт

Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти.



Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию, сообщает zakon.kz.



Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова.



Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием. В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен, — пояснила она.

По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности.

