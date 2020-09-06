Казахстанцам, не имеющим страхового статуса, предоставляется льгота

На борьбу с коронавирусом в Туркестанскую область выделено 8,6 млрд тенге.



На борьбу с коронавирусом в Туркестанскую область выделено 8,6 млрд тенге, сообщает zakon.kz.



В том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи - 2,5 млрд. тенге, на ПЦР-диагностику заключен договор на 139 млн. тенге.



Кроме того, на выплату надбавок из средств республиканского бюджета Фонду медицинского страхования выделено 5.9 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала "Фонд социального медицинского страхования" по Туркестанской области Асхат Бейсенбаев.



По его словам, во время пандемии все казахстанские фонды обязательного социального медицинского страхования считались застрахованными, несмотря на небольшой взнос.



Такая возможность была предоставлена в целях поддержки населения в условиях чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы почувствовать все преимущества новой системы. Однако, с 1 июля 2020 года некоторые пациенты при обращении в медицинские учреждения установили, что у них отсутствует доступ к услугам в системе ОСМС. Такие граждане должны погасить задолженность за истекшие месяцы, - пояснил директор филиала Фонда.

В целом, в стране неоднократно поднимался вопрос об отсутствии страхового статуса наемных работников, вынужденных выйти отпуск в период чрезвычайного положения. В связи с этим правительство приняло решение о предоставлении льгот соответствующим гражданам, фонд им присвоил статус автоматического страхования.



Кроме того, директор филиала фонда уточнил, какие категории граждан остаются в системе ОСМС. К примеру, услугами новой системы могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, внесшие не реже одного раза в последние 3 месяца взносы, имеющие задолженность, не превышающую двух месяцев подряд, и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность за последние 3 месяца подряд, не превышающую двух месяцев. Кроме того, в систему ОСМС также возвращаются лица, застрахованные со стороны государства, но исключенные из списка населения, имеющего социальный статус министерства труда и социальной защиты населения, оплатившие единый совокупный платеж за получение 42500 тенге.



Данные категории с 27 августа присваиваются статус автоматического страхования. Таким образом, лица, потерявшие доход во время пандемии, получили право на получение медицинской помощи в системе ОСМС в полном объеме.